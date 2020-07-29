Постановление правительства Астраханской области от 29 июля 2020 года № 329-П "О величине прожиточного минимума за II квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Астраханской области от 28.03.2005 № 13/2005-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Астраханской области", от 26.10.2018 № 100/2018-ОЗ "О потребительской корзине в Астраханской области" и постановлением Правительства Астраханской области от 30.10.2013 № 432-П "О Порядке исчисления величины прожиточного минимума в Астраханской области" Правительство Астраханской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Астраханской области за II квартал 2020 года: в расчете на душу населения - 10 845 рублей; для трудоспособного населения - 11 336 рублей; для пенсионеров - 9 021 рубль; для детей - 11 722 рубля.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин









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