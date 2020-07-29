Более 28 тысяч образцов вооружения покажут на "Армии-2020"

На международном военно-техническом форуме "Армия-2020" свою продукцию представят 1 500 предприятий и организаций. О подготовке масштабного мероприятия для оружейников 35 стран в период пандемии COVID-19 рассказал в интервью "Красной звезде" начальник управления конгрессно-выставочной деятельности ГУ научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ полковник Олег Кулаковский.

По словам полковника, концепцию форума проработали еще в сентябре прошлого года. В декабре 2019 года прошло первое заседание оргкомитета форума, после чего организацией мероприятия занялись вплотную. В итоге несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, форум состоится с 23 по 29 августа. Участие в нем подтвердили 35 стран из 133 приглашенных.

- Особенностью форума в этом году стало решение о его совместном проведении с Армейскими международными играми. Это, в свою очередь, потребовало в корне пересмотреть ряд организационных вопросов - от самых простых бытовых, касающихся размещения и организации питания вдвое большего количества экипажей боевой техники (в том числе иностранных команд) до переработки логистики доставки посетителей, - рассказал Кулаковский.

Площадками форума стали конгрессно-выставочный центр "Патриот", аэродром Кубинка, полигон Алабино, Северный флот, полигон Ашулук и все военные округа. Здесь будут представлены свыше 28 тысяч образцов вооружения и военной техники.

Так, на полигоне Ашулук оружейники увидят работу программы противодействия беспилотным летательным аппаратам. Перспективные образцы вооружений будут размещены в "Патриоте". Среди них будут, к примеру, самоходный миномет "Дрок", комплекс "Бук-М3", "Коалицию-СВ", нашумевший танк Т-14 "Армата" и тяжелая боевая машина пехоты Т-15 "Армата" с боевым модулем "Кинжал". К слову, последнюю зрители впервые увидели лишь месяц назад, на параде Победы в Москве.

На аэродроме Кубинка решено расположить как ретромодели, так и самые передовые образцы авиационного вооружения и техники. Аналогичную выставку, но уже танков и бронеавтомобилей, можно будет увидеть на "Аллее Танкопрома". Выставка посвящена 100-летию танкостроения. Оргкомитет представит посетителям выставки 22 образца техники в хронологическом порядке, начиная с Т-24 до Т-14 "Армата".

Пока участие в мероприятии подтвердили делегации 35 государств, среди них 11 - делегации высокого уровня. Это Армения, Белоруссия, Бразилия, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Шри-Ланка, Центральноафриканская республика и Южная Осетия. Еще четыре страны сообщили о подготовке своих национальных экспозиций к выставке "Армия-2020". Организационные вопросы будут обсуждены на брифинге для иностранных военных дипломатов 6 августа.