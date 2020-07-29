Дело чести: самолет-разведчик США был сбит над СССР 67 лет назад

Шестьдесят семь лет назад - 29 июля 1953 года - советский истребитель МиГ-17 сбил в воздушном пространстве СССР американский самолет-разведчик RB-50G "Суперфортресс". По мнению многих экспертов, это стало ответом наших военных на случившееся двумя днями ранее нападение на военно-транспортный самолет Ил-12 в небе над Китаем.

Лето 1953-го - конец Корейской войны: активных боевых действий уже не ведется, но стычки, в том числе в небе, еще случаются. 27 июля между сторонами был подписан долгожданный договор о прекращении огня. Но несмотря на это, США в тот же день решились на совершенно авантюрную операцию, которая могла заметно осложнить ситуацию во всем регионе. Во время перелета из Порт-Артура во Владивосток был сбит советский военно-транспортный самолет Ил-12, атакованный четырьмя американскими истребителями.

Как пишет доктор исторических наук Александр Орлов в статье "Воздушная разведка США над территорией СССР в 1950-1955 гг." (журнал "Новая и новейшая история", 2000, № 6), "советский самолет следовал по установленной трассе, которая проходила над территорией КНР на значительном удалении, до 300 километров, от китайско-корейской границы". То есть это не было случайной встречей в небе над Кореей, к тому же официально американским летчикам в ходе войны запрещалось заходить в воздушное пространство Китая. По одной из версий, американцы полагали, что на борту будут представители советского военного командования, потому и охотились за этим бортом. В результате погиб 21 человек, большинство из которых были военными авиационными врачами.

А через два дня в районе острова Аскольд над Японским морем был сбит американский RB-50G (343-я стратегическая разведывательная эскадрилья ВВС США), вылетевший с авиабазы Йокота в Японии. Из 17 членов экипажа выжить удалось одному - его подобрал в воде американский корабль.

Из донесения главнокомандующего ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова министру обороны известно, что примерно в 07:01 самолет оказался над советскими территориальными водами. Спустя пять минут к нему направились два перехватчика - МиГ-17. "При сближении для опознавания наши истребители были обстреляны самолетом-нарушителем, на ведущем самолете-истребителе были повреждены левая лопасть и передняя часть фюзеляжа", - говорится в донесении. После этого американский самолет был сбит, а пилотов - гвардии капитана Александра Рыбакова и гвардии старшего лейтенанта Юрия Яблоновского - позже наградили орденами Красного Знамени.

По американской версии, изложенной выжившим пилотом Джоном Роче, их самолет был обстрелян внезапно, а по советским истребителям они не стреляли.

Официально советское руководство никогда не связывало напрямую инциденты 27 и 29 июля, однако многие эксперты уверены: отомстить за неправомерно сбитый Ил-12 для военных было делом чести, и тем самым они исполнили свой долг перед погибшими товарищами.

- Решительные действия 29 июля я связываю со сбитым Ил-12, - заявил несколько лет назад журналу "Родина" бывший начальник разведки ВВС ТОФ Павел Левшов. - Таков был адекватный ответ авиаторов-тихоокеанцев на уничтожение нашего транспортного самолета. Дело в том, что полеты вблизи нашей территории американцы производили в те годы систематически. Это считалось обычным. Но их не сбивали. А тут...