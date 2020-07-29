Постановление правительства Республики Коми от 28 июля 2020 года № 377 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2020 года"

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми "О прожиточном минимуме в Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2020 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от 23 апреля 2020 г. № 196 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за I квартал 2020 года".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.
Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр финансов Республики Коми Г.Рубцова
Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 июля 2020 г. № 377
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природноклиматическим зонам Республики Коми за I квартал 2020 года (рублей, на душу населения в месяц)
|Основные социально-демографические группы населения
|В среднем по Республике Коми
|Природно-климатические зоны Республики Коми
|северная зона
|южная зона
|Все население, в том числе:
|14424
|16769
|13557
|Трудоспособное население
|15568
|17929
|14677
|Пенсионеры
|11806
|13596
|11200
|Дети
|14492
|17160
|13455
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией