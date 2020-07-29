Постановление правительства Республики Коми от 28 июля 2020 года № 377 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2020 года"

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми "О прожиточном минимуме в Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет:

1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2020 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от 23 апреля 2020 г. № 196 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за I квартал 2020 года".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр финансов Республики Коми Г.Рубцова

Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 июля 2020 г. № 377

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природноклиматическим зонам Республики Коми за I квартал 2020 года (рублей, на душу населения в месяц)

Основные социально-демографические группы населения В среднем по Республике Коми Природно-климатические зоны Республики Коми северная зона южная зона Все население, в том числе: 14424 16769 13557 Трудоспособное население 15568 17929 14677 Пенсионеры 11806 13596 11200 Дети 14492 17160 13455

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