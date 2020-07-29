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29 июля 2020 г.

Постановление администрации Курской области от 27 июля 2020 года № 757-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Курской области за 2 квартал 2020 года"

Дата подписания 27 июля 2020 г.
Опубликован 29 июля 2020 г.

В соответствии с законами Курской области от 6 апреля 2005 года № 26-ЗКО "О прожиточном минимуме в Курской области" и от 28 марта 2013 года № 17-ЗКО "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области" Администрация Курской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Курской области за 2 квартал 2020 года:

в расчете на душу населения 10 459 рублей;

для трудоспособного населения 11 206 рублей;

для пенсионеров 8 655 рублей;

для детей 10 627 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения" возникшие с 1 июля 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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