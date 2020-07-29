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29 июля 2020 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 28 июля 2020 года № 295-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 28 июля 2020 г.
Опубликован 29 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг, от 26.06.2020 № 253-рг, от 03.07.2020 № 268-рг, от 10.07.2020 № 276-рг, от 17.07.2020 № 282-рг, от 21.07.2020 № 287-рг, от 24.07.2020 № 292-рг) изменение, изложив подпункт 14.1 пункта 14 в следующей редакции:

"14.1. Проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2020 год, календарные планы органов местного самоуправления, региональных спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций, за исключением тренировочных

мероприятий спортивных сборных команд Курской области и спортивных соревнований на открытом воздухе с количеством участников не более 100 человек (старше 16 лет), проведения 02.08.2020 года в Курской области Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", выполнения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", проведения на территории Курской области отборочных испытаний по физической культуре для поступающих в высшие военно-учебные заведения Минобороны России с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт


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