Пентагон обеспокоила растущая мощь российских и китайских систем ПВО

Россия и Китай активно развивают передовые системы ПВО, заявили накануне в Пентагоне, сообщает портал Defense World.

В первую очередь внимание американских военных приковано к комплексу С-500 "Прометей", способному уничтожать гиперзвуковые цели и объекты в ближнем космосе. "Разработанная для перехвата целей в ближнем и среднем радиусе действия, система будет защищать от баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет. Начало эксплуатации ожидается в 2025 году", - отметили в Пентагоне.

Также там напомнили о ведущейся модернизации системы противоракетной обороны Москвы А-135.

Второй угрозой в США считают Китай, который, хотя и зависит от России в плане поставок современных систем ПВО, также активно вкладывается в собственные разработки. В частности речь идет о ЗРК HQ-19, развертывание которого намечено на следующий год. Более мощные и современные комплексы ПРО Поднебесная, по оценкам Пентагона, получит к концу 2020-х.