После парада: экипажи Т-90М опробовали свои боевые машины на полигоне

Навыки управления новой техникой получили механики-водители. Они прошли тренировку в преодолении различных сложных участков местности, а также отработали нормативы погрузки на платформы железнодорожного состава.

Т-90М поступили на вооружение прославленной дивизии всего несколько месяцев назад. Они приняли участие в параде на Красной площади, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

После торжественного мероприятия началось их освоение в войсках.

В настоящее время эта модификация "девяностого" считает одним из самых совершенных серийных танков мира. Высокие тактико-технические характеристики обеспечиваются мощной стабилизированной гладкоствольной пушкой, способной вести огонь различными артиллерийскими боеприпасами, а также управляемыми ракетами с дальностью действия до 5 000 метров. С ней спарен 7,62-мм пулемет. Имеется дистанционно-управляемая 12,7-мм пулеметная установка.

Современная всесуточная автоматизированная система управления огнем дает возможность наводчику-оператору и командиру уверенно поражать цели как с места, так и в движении.

Многослойное бронирование, динамическая защита, комплекс оптико-электронного противодействия позволяют противостоять различным современным средствам поражения.

1 130-сильный многотопливный дизельный двигатель обеспечивает высокие характеристики подвижности.

Как ожидается, "Прорыв" впервые представят в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020", который начнет свою работу 23 августа в парке "Патриот".