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29.07.2020,  
09:13
Текст:  Антон Валагин (Тверь)

Перевозку самолета в самолете показали на видео

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Военно-транспортный самолет Ан-22 "Антей" ВКС России доставил из Подмосковья на тверской аэродром Мигалово истребитель МиГ-29. Минобороны РФ опубликовало видео необычного полета.

- Самолет перевозился в разобранном виде. Крылья и хвостовое оперение установили на ложементы при помощи штатного крана Ан-22, фюзеляж закрепили в грузовой кабине гигантского транспортника, - рассказали в ведомстве.

На Мигалово МиГ-29 вновь соберут местные специалисты. Доставленный по воздуху самолет установят на территории Тверского суворовского училища.

Ан-22 "Антей" - самый большой в мире турбовинтовой самолет. Размах крыла 64 метра, взлетная масса 227 тонн, грузоподъемность 80 тонн. Его приводят в движение четыре двигателя НК-12 с восемью шестиметровыми винтами. Такой же силовой установкой оснащается стратегический бомбардировщик Ту-95.

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Фото: Armed Forces Zone / youtube.com
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