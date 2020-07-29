Байкальская пригородная пассажирская компания (БППК) предлагает индивидуальный железнодорожный маршрут по старинным тоннелям и галереям одной из самых живописных магистралей мира - Кругобайкальской железной дороге.

КБЖД - одна из самых живописных магистралей мира. Фото: Из архива компании

Экскурсию можно совместить с решением бизнес-задач: провести конференцию, совещание или корпоратив прямо в вагоне современного комфортабельного поезда.

Красота Байкала и уникальное сочетание природного и рукотворного ландшафтов никого не оставит равнодушным. Старинная железнодорожная инфраструктура и постройки начала прошлого века навсегда останутся в памяти путешествующих. Кстати, по насыщенности инженерными сооружениями КБЖД не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире.

К слову, увидеть историческую линию 84-километрового участка Транссиба может далеко не каждый пассажир. В настоящее время по КБЖД не курсируют пассажирские поезда.

Арендовать подвижной состав и отправиться в особое путешествие проще, чем вы думаете. Оставить заявку можно на сайте www.bppk.tk в разделе "Пассажирам"/ "Образцы заявок на проезд организованной группы и аренду подвижного состава".

На правах рекламы