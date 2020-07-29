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29.07.2020 04:00

В период пандемии борьба с незаконным потреблением электроэнергии - на особом контроле АО "РЭС"

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку на территории Новосибирской области, сохраняющуюся в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, акционерное общество "Региональные электрические сети" региона не прекращало свою работу ни на один день.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Специалисты по работе с потерями электроэнергии системообразующего электросетевого предприятия в условиях пандемии также не снижают темпы выявления и пресечения фактов незаконного потребления электроэнергии.

По итогам 5 месяцев 2020 года сотрудники АО "РЭС" проверили и сняли контрольные показания приборов учета почти у 215 тысяч потребителей электрической энергии (как физических так и юридических лиц).

При этом за 5 месяцев составлено 725 актов о неучтенном (безучетном и бездоговорном) потреблении электроэнергии общим объемом порядка 14 млн кВт*ч, что в денежном эквиваленте составило почти 55 млн рублей. По сравнению с прошлым годом количество нарушений снизилось почти вдвое, а объем незаконного потребления - на 34%. Такая динамика, безусловно, говорит об эффективности мероприятий по пресечению хищений электроэнергии, реализуемых АО "РЭС" в рамках комплексной программы.

При этом, сложившиеся во время пандемии условия позволили энергетикам применить новые формы и методы осуществления рабочих процессов, в том числе проведения проверок и снятия показаний приборов учета у потребителей.

В этот период особую эффективность подтвердила активно внедряемая Обществом автоматизированная информационно-измерительная система комплексного учёта энергоресурсов бытовых потребителей (АИИСКУЭ БП). Именно её данные, полученные дистанционно, позволили перевыполнить плановые значения по снятию контрольных показаний приборов учета, несмотря на снижение количества непосредственных обходов потребителей в условиях введенного режима ограничений.

С ослаблением строгости ограничительных мер и снятием режима самоизоляции в АО "РЭС" принято решение возобновить проверочные обходы потребителей практически в плановом объеме. Первыми на рейды выйдут специалисты по работе с потерями филиалов компании, расположенных в Новосибирске и ближайшей агломерации. Они будут выполнять традиционные проверки приборов учета и снятие контрольных показаний у физических лиц, а также проверять информацию по сообщениям, поступившим в компанию от сознательных граждан.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО "РЭС" любым удобным способом:

- позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

- заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе "Сообщить о хищении" на сайте www.eseti.ru;

- отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp или Viber

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "РЭС"

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