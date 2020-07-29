"Панцирь-С1" отстрелялся по мишеням на арктическом острове Котельный

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" отстрелялись по мишеням на арктическом острове Котельный. Бойцы отстояли военную базу "Северный клевер", которая располагается на архипелаге Новосибирские острова в море Лаптевых, от высадки десанта "противника".

Как рассказали в пресс-службе Северного флота, в ходе учений военнослужащие успешно выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим технику условного неприятеля. А мишенями стали макеты бронетранспортеров, которые находились за три километра от ЗРПК. Все они были поражены артиллерией комплекса. Кстати, велись стрельбы в сложных погодных условиях - при порывистом ветре и температуре около 0 градусов.

Кроме того, в ходе учений военнослужащие отработали нормативы по заряжанию ракетного и пушечного вооружения "Панциря-С1", развертыванию комплексов из походного положения в боевое.

На острове Котельный на вооружении Северного флота стоит не только арктический вариант ЗРПК "Панцирь-С1", но еще и противокорабельные зенитные ракетные комплексы "Бастион". Они обеспечивают безопасность российской Арктики и участка Северного морского пути.