В пещере "Таврида" нашли уникальные для России минералы

В крымской пещере "Таврида" обнаружены уникальные для России и больше нигде не встречающиеся минералы - фосфаты робертсит и кингсмаунтит. Последний ранее был найден только в Австралии. Об интересных находках ученые рассказали на пресс-конференции пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

Как пояснила минеролог, научный сотрудник башкирского заповедника Шульган-Таш Ольга Червяцова, впервые на территории современной России найдены фосфаты робертсит и кингсмаунтит.

- Они образовались в результате жизнедеятельности древних животных, - уточнила Червяцова. - В мире кингсмаунтит, насколько я знаю, есть только в одной австралийской пещере. Можно сказать, что это вторая находка в мире. Эти находки позволят детализировать и расшифровать историю развития пещеры с момента ее зарождения.

Никаких полезных в промышленности и сельском хозяйстве материалов новые минералы создать не помогут, но для науки они имеют огромное значение, позволяя детализировать историю пещеры с момента ее зарождения.

В то же время председатель Российского союза спелеологов (РСП) Геннадий Самохин рассказал, что находками из "Тавриды" уже заинтересовались иностранные ученые. И совместно с коллегами из Австрии крымчане уже работают над датировками отдельных экземпляров, изучением минералов и их изотопного состава.

- К нам обращаются палеонтологии из других стран, которым было бы интересно приехать в Крым, - сказал Самохин. - Мы готовы привлекать их, но на условиях партнерства, а не доминирования. У нас есть специалисты, которые могут самостоятельно продвигать этот проект в мировой науке. Вначале мы начнем изучать, а потом уже продолжат наши коллеги иностранные.

Напомним, в археологическом сезоне-2020 в пещеру "Таврида" пробурен новый вход. Внутри обнаружены новые галереи, и общая протяженность разведанной части пещеры таким образом достигла 1700-1800 метров.

На поверхность подняты более 200 мешков с костями доисторических животных. За два года найдены остатки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, два вида лис, трех-четырех медведей различных видов и других птиц и животных, которые жили 1,8-1,5 миллиона лет.