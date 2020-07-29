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"Рик и Морти": аниме-короткометражка и отрывок из нового сезона

Новости
    29.07.2020, 16:48
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: youtube.com/ Adult Swim Фото: youtube.com/ Adult Swim
Фото: youtube.com/ Adult Swim

Канал Adult Swim выпустил короткометражный аниме-фильм "Рик и Морти против Геноцидера", доступный к свободному просмотру на YouTube.

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Фильм поставлен японским режиссером Такаси Сано, который совсем недавно снял телевизионную адаптацию корейского веб-комикса "Башня Бога". Короткометражка была создана студией Telecom Animation Film, дочерней компанией TMS Entertainment, одной из старейших анимационных студий Японии, в послужной список которой входят "Утиные истории" и "Бэтмен: Мультсериал".

"Этот проект появился благодаря любви режиссера к Рику и Морти", - заявил Джейсон Демарко, креативный директор студии Adult Swim в интервью SYFY WIRE. "К счастью, и Дэна (Хармон), и Джастина (Ройланд), и моих начальников в Adult Swim восхищает идея увидеть, как разные художники и культуры интерпретируют шоу, поэтому я получил свободу действий, чтобы сделать из этого проекта что-то интересное. Работая с Sola Entertainment, мы спросили Такаси Сано и его группу, не будут ли они заинтересованы в том, чтобы рассказать историю Рика и Морти. Они ухватились за этот шанс", - рассказал он.

Короткометражка представляет собой восьмиминутное путешествие Морти в Японию, где он намерен найти дедушку Рика и побороть Геноцидера.

Компания также представила графически сырой отрывок из предстоящего пятого сезона "Рика и Морти", который обещают выпустить совсем скоро.

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