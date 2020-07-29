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29.07.2020,  
15:28
Текст:  Алексей Брусилов

Тяжелый и дорогой: почему Пакистану не подошел турецкий танк Altay

Модернизируя свои бронетанковые войска, пакистанское военное командование присматривалось к турецким основным боевым танкам Altay. Однако в настоящее время принято решено закупать китайские VT-4.
Фото: CeeGee / wikimedia.org Фото: CeeGee / wikimedia.org
Фото: CeeGee / wikimedia.org
Фото: Михаил Метцель/POOL/ РИА Новости
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Почему так произошло, объяснил сайт Pakstrategic. Большим недостатком новинки турецкого военно-промышленного комплекса является его значительный вес, превышающий 60 тонн. Это считается большим недостатком для действий в условиях гор и пустыни. По мобильности Altay существенно уступает выпускаемым местной промышленностью танкам Al-Khalid, Al-Zarrar и образцам из Китая.

Отмечается, что на турецкой бронемашине установлена 120-мм пушка, основной же танковый калибр в армии Пакистана - 125 мм. Производство или закупка новых боеприпасов потребует много времени и будет стоить слишком больших денег.

Также на танке установлен 1500-сильный германский двигатель, и по политическим причинам вряд ли будет получено разрешение на экспорт таких силовых установок в Пакистан. Перспективы создания собственного мотора мощностью 1800 л.с. очень туманы.

Также большие вопросы по цене, а она значительна - стоимость одной единицы уже доходит до 13,75 млн долларов.

Весной этого года стало известно о сделке по приобретению Пакистаном 300 изготовленных в КНР танков VT-4. Сумма контракта оценивается в 860 млн долларов. Военное сотрудничество этих двух стран в области бронетехники началось еще в 60-е годы и значительную часть парка составляют боевые машины, закупленные в Китае или созданные при помощи специалистов этого государства.

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