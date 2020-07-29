В Пентагоне назвали российские субмарины угрозой для территории США

Новые российские субмарины и крылатые ракеты являются серьезной проблемой для США. Об этом на слушаниях в Сенате заявил кандидат на должность командира Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM) генерал-лейтенант Глен Ван Херк.

- Россия развивает стратегические возможности, такие как подводные лодки, отследить которые сейчас - серьезная проблема, - цитирует выступление Ван Херка РИА Новости. Он пояснил, что субмарины позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США.

Также генерал-лейтенант упомянул Китай, который следует тому же пути, что и Россия: его вооруженные силы уже могут действовать в экспедиционном режиме, вдалеке от своей страны.

- Мы должны быть в состоянии обнаружить эти угрозы. Если мы не сможем их обнаружить, то не сможем победить и удержать их. Я бы поставил это на первое место в списке приоритетов, - цитирует это же выступление Глена Ван Херка Airforce Magazine. Генерал-лейтенант пояснил, что в случае утверждения его кандидатуры, его работа сосредоточится в разработке противодействия крылатым ракетам. "За 32 года службы я не видел такой стратегической и динамично растущей проблемы национальной безопасности, с которой мы сталкиваемся сегодня", - подчеркнул он.