Указ губернатора Воронежской области от 23 июля 2020 года № 300-у "О внесении изменения в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у, от 19.06.2020 № 251-у, от 26.06.2020 № 265-у, от 30.06.2020 № 269-у, от 03.07.2020 № 273-у, от 07.07.2020 № 277-у, от 10.07.2020 № 280-у, от 16.07.2020 № 289-у) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

- в абзаце первом слова "до 26 июля 2020 года включительно" исключить;

- абзац третий подпункта "а" изложить в следующей редакции:

" - оказания услуг для занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организации спортивной подготовки на объектах спорта (организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности спортивного сооружения);";

- в абзаце пятом подпункта "а" слова "без привлечения зрителей" заменить словами "с привлечением зрителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения";

- подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания:

"- организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня в рамках реализации календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Воронежской области и муниципальных образований Воронежской области, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (без привлечения зрителей);".

1.2. Пункт 7, подпункт "а" пункта 9, пункт 11, абзац третий пункта 13, пункты 15, 17 признать утратившими силу.

1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, являющимся работодателями, рассмотреть возможность сохранения работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации (учреждения, предприятия), или введения посменной работы, нахождения на дистанционной работе лиц старше 65 лет, лиц, имеющих заболевания согласно приложению № 2 к настоящему указу.".

1.4. В пункте 21 слово "Штабу" заменить словами "оперативному штабу по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области (далее - Штаб)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1, вступающих в силу с 27 июля 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







