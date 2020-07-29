В организме найден странный механизм подавления коронавируса

Продуцируемый иммунной системой белок LY6E оказался способен подавлять коронавирусы, включая SARS-Cov-2, а при определенных условиях даже предотвращать заражение. Такие данные получила международная группа ученых из Германии, Швейцарии и США после ряда экспериментов.

По словам исследователей, механизм действия LY6E является весьма странным. Он играет роль при различных заболеваниях. В частности, обнаружилось, что данный белок повышает выживаемость (инфекционность) вирусов гриппа. Однако, на коронавирусы он оказывает противоположный эффект.

- Несколько исследований показали, что LY6E служит ингибитором для всех анализируемых коронавирусов, включая патогены, вызывающие SARS и Mers, а также SARS-Cov-2, который вызывает COVID-19, - заявила профессор Стефани Пфандер из кафедры молекулярной и медицинской вирусологии Рурского университета в Бохуме.

Испытания с различными культурами клеток показали, что белок препятствует слиянию вируса с ними, то есть защищает от распространения инфекции.

Эксперименты на животных моделях подтвердили механизм. При отсутствии LY6E иммунные клетки - дендритные клетки и B-клетки - стали более восприимчивыми к инфекции, и их число резко уменьшилось. Мыши, лишенные данного белка в иммунных клетках, оказались очень восприимчивы к нормальному нелетальному коронавирусу.

Ученые отметили, что так называемый "мышиный коронавирус", использованный в экспериментах, значительно отличается от патогена, вызывающего COVID-19. Тем не менее, он хорошо подходит для понимания основных концепций репликации коронавируса и иммунных реакций.

По словам Пфандер, поскольку LY6E является природным белком человека, полученные результаты могут оказать большой эффект в разработке методов лечения коронавирусных инфекций. Например, терапия, имитирующая механизм действия этого белка, вполне может стать еще одной линией защиты от COVID-19.