Распоряжение правительства Республики Алтай от 29 июля 2020 года № 440-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Пункт 14.1.1 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" изложить в следующей редакции:

"14.1.1. Приостановить до 14 августа 2020 года деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Алтай.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







