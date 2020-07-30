Аргентинских журналистов восхитил российский танк

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины. Интерес вызвало видео с учений Центрального военного округа, опубликованное на сайте Минобороны России, в которых задействовали экипажи танков Т-72БЗ.

"На кадрах - отработка военнослужащими в Оренбургской области навыков подводного вождения. Экипажи танков преодолевают водную преграду пятиметровой глубины", - приводит подробности РИА Новости.

Легкость, с которой боевая машина уходит под воду, а затем появляется на другом берегу, очень впечатлила аргентинских журналистов, о чем не преминули сообщить авторы материала. Отметив также очевидную современную оснащенность этой модели танков. В Минобороны пояснили, что под водой танкисты ориентируются на спецприборы, которые помогают им двигаться без остановок и резких поворотов. А вентиляцию машин обеспечивают специальные воздуховоды.