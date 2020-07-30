Беременная актриса попала в больницу после драки с родственниками

31-летняя российская режиссер, сценарист и актриса, лауреат Каннского МКФ Таисия Игуменцева попала 29 июля в поликлинику №64 в Измайлово.

Как сообщает KP.RU, далее сотрудники больницы позвонили в полицию и рассказали, что кинематографистка пришла к ним зафиксировать нанесенные ей травмы. А именно - ушибы пояснично-крестцового отдела позвоночника и носа.

Деятель культуры, ученица Алексея Учителя, призналась, что подралась с родственниками - сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

При этом известно, что артистка находится на 21-й неделе беременности.

Игуменцева (она же - Татьяна Капитан) родилась в 1989 году в Москве. Режиссер и сценарист фильма "30 свиданий" и короткометражки "Дорога на…", поставила ленты "Отдать концы", "Детки напрокат". Снялась в фильмах "Голод" и "Песня механической рыбы".

Муж - актер Сергей Аброскин.