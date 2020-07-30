Что стоит за движением BLM?

Прежде, чем запустить новый опрос о том, как россияне относятся к движению Black Lives Matter, ВЦИОМ пригласил на свой научный совет политологов, социологов, культурологов и журналистов-международников. Как понять новую форму глобального общественного активизма на примере этого движения, а также его влияния на различные общественные процессы не только в США, но и в других странах?

- Все-таки мы совсем разные страны, - заметил, начиная разговор, глава ВЦИОМ Валерий Федоров, - у нас даже теории заговоров разные.

Но обратил внимание на новую работу Френсиса Фукуямы прогремевшего когда-то со своим знаменитым "Концом истории", чрезвычайно раскритикованного, но не потерявшего "хорошей формы" в своем движении от заблуждения к заблуждению. В своем недавнем труде "Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия" он отмечает глобальный тренд: люди во всем мире все большее и большее внимание начинают уделять своей идентичности - национальной, расовой, гендерной, религиозной. И похоже, это не обойдет никого.

Что же все-таки такое BLM - форма общественного активизма, новая тоталитарная, или вполне корректная, без излишеств, идеология? Как она повлияет на глобальную политику и окружающий мир?

Социолог Ольга Каменчук, руководитель практики международных исследований ВЦИОМ, попробовала дать абрис, опираясь на американские соцопросы. Несмотря на то, что ситуация с расизмом в США далека от того, что было в середине XX века, когда афроамериканцам нельзя было поступать в американские университеты для белых и нужно было ездить только на задних площадках автобусов и пользоваться другими туалетами, но есть много социологических и статистических маркеров, фиксирующих, что расизм не изжит. Средние доходы темнокожих почти в два раза ниже, чем у белых, доля афроамериканцев на руководящих должностях очень низка, а в местах заключения - непропорциональна высока. Так что даже те, кто не намерен обливать памятники краской и громить витрины дорогих магазинов, считают, что афроамериканцы неравноправны во многих сферах, и в сфере судебного и уголовного права - и таковых в США, судя по соцопросам, две трети граждан. Демонстрации Ку-клукс-клана, обходящиеся без всяких последствия для их участников - тоже показательный пример. Хотя и демонстрации противников Ку-клукс-клана собирают обычно на другой день в два раза больше сторонников.

92 процента американцев во время соцопросов высказываются за дополнительные тренинги для полиции на использование ненасильственных методов и ограниченного применения оружия.

Между тем, как идеи сноса и перемещения памятников американским историческим героям, поддерживают примерно 25 процентов американцев, а снос памятников конфедератам тоже не набирает большинства голосов - всего 43 процента.

Из белого населения BLM более всего поддерживает молодежь. По мнению Ольги Каменчук, эта современная нестабильность, авторитарно-популистский реванш и всплеск протестной активности часть глобального столкновения ценностей новой эпохи с устоявшимися и не всегда выдерживающими критику ценностями прежних эпох.

По мнению известного журналиста-американиста Михаила Таратуты, BLM это пример доведения до абсурда неплохих идей, и сейчас дело пахнет и стремлением прогрессистов отменить капитализм как систему, и радостными надеждами Антифа добиться разрушения как своего идеала.

Левые идеи все больше овладевают умами, считает он, выросла молодежь, глубоко связавшая себя с ними, в том числе и благодаря левой профессуре в американских вузах. Лозунги BLM, по его мнению, могут иметь и манипулятивные политические цели - вытеснить Трампа из Белого Дома. О его словам, появляется даже новая лингвистика, Как когда-то у большевиков было излюбленное слово "контра", так теперь у BLM "преодолей свою белизну".

Как бы дело не дошло до знаменитого вопроса персонажа Андрея Платонова: а не является ли истина классовым врагом?

Что же касается миллиардов долларов, потраченных американской властью на создание новых возможностей для афроамериканцев, то беда, по мнению Михаила Тататуты в том, что им давали рыбу, а не удочку. Субсидии на жилье породили гетто и концентрацию бедности, а где бедность, там преступность. Дети из афроамериканских районов не могут пойти в другие школы, а у себя получают плохое образование и часто не заканчивают школы. Для чернокожих американцев часто отсутствуют условия для роста.

Политолог Александр Лукин, завлабораторией:Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, попробовал рассмотреть ситуацию в ключе "поближе к России". По его мнению, мы сталкиваемся с новой интеллектуальной модой человеческой цивилизации, отход от стандартов которой может обернуться и идеологической цензурой. Он отметил, что BLM, существовавшая как организация уже лет 10, была довольно маргинальной (как большевики в 1910-м), пока ход событий не вынес ее на вершину волны общественного внимания. И сейчас, по его мнению, мы наблюдаем, как маргинальные идеи становятся материальной силой. Что два года назад казалось идиотизмом, сегодня правит умами масс. Отмахиваться от этого не стоит, статья в ленинской "Искре" о влиянии токарного станка на форму литературного романа, когда-то всех смешила, но потом 70 лет изучалась как классика. На его взгляд, BLM - часть более общей тенденции идеологизации западного мира. Расширение прав для афроамериканцев, женщин, бедных, в конце концов породило своеобразную идеологию политкорректности, когда люди не просто равны, но и еще "не хуже других". "Тупой не хуже умного, необразованный образованного, бесталанный талантливого", - отмечает Александр Лукин, - и их нельзя обижать, указывая им на их недостатки". И сослался на показательную дискуссию в крупном американском университете, когда одни говорили, что грамматика - это расизм, а другие, что расизм это думать о чернокожих гражданах, как о неспособных выучить грамматические правила. Уже пришло время опасаться, как бы дело не дошло до знаменитого вопроса персонажа Андрея Платонова: а не является ли истина классовым врагом?

Вероятность того, что антирасистскую идентичность нам могут попытаться навязать, как когда-то марксизм навязывал идеи классовой борьбы, ("Американцы и западный мир склонны выдавать свои выводы за всемирно-исторические, и могут попросить найти следы расизма в России или в Индии, где его никогда не было") побуждает, по мнению Александра Лукина, оглядываться на другие страны, например, Китай и Японию, мало копировавшие в этом смысле Запад.