Постановление правительства Республики Хакасия от 30 июля 2020 года № 407 "О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002) следующие изменения:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) временного приостановления:

проведения на территории Республики Хакасия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением: деятельности детских развлекательных центров, кинотеатров (кинозалов) (при условии загрузки зрительных залов не более 50%), библиотек, зоопарков, подлежащих государственной регистрации аттракционов, имеющих акт оценки технического состояния аттракциона (технического освидетельствования), подтверждающий соответствие аттракциона перечню требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утверждаемому Правительством Российской Федерации, выданный специализированной организацией (далее - подлежащий государственной регистрации аттракцион) (кроме аттракционов, в которых невозможно соблюсти дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра), деятельности музеев; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе, оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организации спортивной подготовки на объектах спорта (при условии загрузки объекта не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения); организации тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Хакасия по видам спорта при условии соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 5 метров); проведения государственными и муниципальными учреждениями публичных конкурсов при условии соблюдения Методических рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности от 26.06.2020 № МР 3.1/2.1.0198-20;

посещения гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, иных развлекательных и досуговых заведений (за исключением: деятельности кинотеатров (кинозалов) (при условии загрузки зрительных залов не более 50%), детских развлекательных центров, библиотек, зоопарков, подлежащих государственной регистрации аттракционов (кроме аттракционов, в которых невозможно соблюсти дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра), деятельности музеев; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе, разрешенных настоящим постановлением случаев осуществления занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе; оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организации спортивной подготовки на объектах спорта (при условии загрузки объекта не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения); организации тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Хакасия по видам спорта при условии соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 5 метров); проведения государственными и муниципальными учреждениями публичных конкурсов при условии соблюдения Методических рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности от 26.06.2020 № МР 3.1/2.1.0198-20;

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации лиц в возрасте старше 65 лет в медицинских организациях независимо от форм собственности (данное ограничение не распространяется на медицинскую помощь, оказываемую в экстренной или неотложной формах);

оказания всех видов плановой медицинской помощи в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах, а также за исключением:

оказания плановой медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (кроме лиц в возрасте старше 65 лет, которым медицинская помощь должна оказываться дистанционно и/или на дому, с адресной доставкой необходимых лекарственных препаратов);

оказания плановой специализированной медицинской помощи в условиях стационара (кроме лиц в возрасте старше 65 лет, которым медицинская помощь должна оказываться в условиях стационара в экстренной или неотложной формах);

иммунизации взрослого населения в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям;

обследования граждан для направления на оказание высокотехнологической медицинской помощи;";

2) в подпункте 3:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"деятельности ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений

(за исключением деятельности кинотеатров (кинозалов) (при условии загрузки зрительных залов не более 50%), детских развлекательных центров, библиотек, зоопарков, подлежащих государственной регистрации аттракционов (кроме аттракционов, в которых невозможно соблюсти дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра), оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе, а также деятельности, осуществляемой дистанционным способом);";

абзац седьмой признать утратившим силу;

3) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) временного приостановления по 09 августа 2020 года деятельности предприятий торговли непродовольственными товарами, за исключением:

аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, объектов розничной торговли в части реализации строительных товаров, товаров хозяйственно-бытового назначения и садовых товаров (в том числе рассада), ювелирных изделий, канцелярских товаров, косметических товаров, продукции печатных изданий, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р и приложении 1 к настоящему постановлению;

иных объектов торговли непродовольственными товарами, площадь торгового зала которых составляет до 800 кв. м, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли, а также при условии, что предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале, не должно превышать соотношения, рассчитанного исходя из расчета 4 кв. м на 1 человека;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

торговли вне стационарных торговых объектов, в том числе на ярмарках, выставках, развозной торговли, разносной торговли, продажи товаров с использованием автоматов, иных форм торговли вне стационарных торговых объектов;";

4) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) временного приостановления по 09 августа 2020 года деятельности дошкольных образовательных организаций всех форм собственности

(за исключением деятельности дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а также деятельности дошкольных образовательных организаций, перечень которых определяется органами местного самоуправления самостоятельно, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующем муниципальном образовании;".

2. В целях реализации положений абзацев второго-третьего подпункта 1, абзаца шестого подпункта 3 пункта 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в редакции настоящего постановления) Министерству экономического развития Республики Хакасия (Евдокимов Н.В.) разработать типовые формы паспортов готовности детских развлекательных центров и разместить их на Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в разделе министерства.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 03 августа 2020 года, кроме абзацев второго-третьего подпункта 1, абзаца шестого подпункта 3 пункта 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в редакции настоящего постановления), в части, касающейся отмены приостановления деятельности детских развлекательных центров.

Абзацы второй-третий подпункта 1, абзац шестой подпункта 3 пункта 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в редакции настоящего постановления) вступают в силу с 31 июля 2020 года.

Положения абзацев второго-третьего подпункта 1, абзаца шестого подпункта 3 пункта 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в редакции настоящего постановления) в части отмены приостановления деятельности детских развлекательных центров распространяются на указанные объекты после представления их владельцами (правообладателями, собственниками) в письменной или электронной форме паспортов готовности соответствующих объектов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в Министерство экономического развития Республики Хакасия способом, позволяющим подтвердить факт их направления.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







