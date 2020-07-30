Генеральный прокурор Игорь Краснов провел первую в своей должности итоговую полугодовую коллегию Генпрокуратуры. Надо сказать, что большую половину из этих шести месяцев прокурорам, как и всей стране, пришлось в буквальном смысле пройти проверку на прочность в сложных ограничительных условиях пандемии и ее последствий.

"Несмотря на это, органам прокуратуры удавалось оперативно реагировать на все сигналы, требующие вмешательства, решать задачи по обеспечению законности в стране", - заявил Игорь Краснов.

По его словам, в условиях распространения коронавирусной инфекции в зоне особого внимания прокуроров находились вопросы оказания гражданам медицинской помощи, обеспечения их лекарствами и средствами индивидуальной защиты, обеспечения социальных гарантий. Так, после вмешательства прокуратуры были восстановлены права 55 тысяч медицинских работников, которым было перечислено 1,5 млрд рублей стимулирующих выплат. Кроме того, прокуроры защитили трудовые права почти 283 тысяч граждан, сумма погашенного перед ними долга по зарплате превысила 4,3 млрд рублей.

Также, как отметил Игорь Краснов, первоочередное внимание уделялось выполнению нацпроектов, расходованию и доведению до получателей бюджетных средств. В этой сфере выявлено более 22,6 тысячи нарушений, внесено свыше 12 тысяч актов реагирования, по инициативе прокуроров возбуждено 237 уголовных дел.

Жестко прокуроры реагировали и на факты необоснованного завышения цен, прежде всего на товары первой необходимости. Прокурорского вмешательства потребовали факты нарушений прав бизнесменов на получение господдержки. Благодаря надзорным мерам перед предпринимателями погашены долги по исполненным публичным контрактам на сумму 16,3 млрд рублей.

Жесткости потребовал глава надзорного ведомства от прокуроров при выявлении фактов создания административных барьеров со стороны органов госвласти, препятствующих получению гарантированных государством выплат и компенсаций. "Вплоть до постановки вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности", - заявил Генпрокурор.

Обращаясь к подчиненным, Игорь Краснов обратил внимание на то, что крайне важно добиваться, чтобы любое надзорное мероприятие, каждая ситуация, с которой к вам пришли люди, имели конечный результат в виде реального восстановления нарушенного права.

"И нужно наконец поставить точку в вопросе обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей", - подытожил глава надзорного ведомства.

Всего за 6 месяцев 2020 года прокурорами выявлено свыше 64 тысяч нарушений о пенсионном законодательстве, охране прав инвалидов и престарелых. При этом мерами реагирования более 11 тысяч из них оказана помощь. В результате обеспечены их жилищные права, право на реализацию социальных льгот, пенсий и другую господдержку. В ряде случаев потребовалось вмешательство прокуроров для получения ветеранами единовременных выплат ко Дню Победы, предусмотренных указом президента. В числе приоритетных направлений работы прокуроров остается и исковая деятельность по защите прав граждан и прежде всего детей.

Так, в суды общей юрисдикции было направлено более 273 тысяч заявлений на сумму свыше 16,6 млрд рублей. Возросло и количеств прокурорских исков о возмещении причиненного преступлениями ущерба. За шесть месяцев их было подано 7,3 тысячи на 12 млрд рублей.

Кроме того, в большинстве субъектов России после прокурорского реагирования работодатели приняли локальные акты о создании специальных рабочих мест для инвалидов. Были выделены квоты для их приема на работу и восстановлены права на получение отпусков. Ряд нарушений прокуроры выявили и в деятельности региональных отделений Фонда социального страхования. Так было установлено, что отделениями ФСС России несвоевременно предоставлялись инвалидам технические средства реабилитации, нарушалась процедура постановки их на учет. Повсеместно прокуроры пресекали случаи ненадлежащего обеспечения инвалидов жизненно важными лекарствами и неправомерного отказа в выписке рецептов на бесплатные лекарства, а также отказа аптек в их принятии.

Прокуроры добились перечисления 1,5 млрд рублей стимулирующих выплат медикам

Что касается общего состояния преступности в стране, то, по данным Генпрокуратуры за прошедшие шесть месяцев, отмечено небольшое снижение общего числа преступлений. При этом число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось почти на 92 процента.

Также во время пандемии коронавируса прокурорами зафиксирован и значительный рост фейков в интернете. За несколько месяцев в органы прокуратуры поступило свыше 340 уведомлений о распространении недостоверной информации.

Для блокировки опасных фейков в Роскомнадзор направлено 153 требования. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года их было всего 6. По итогам рассмотрения 219 требований прокуроров заблокировано свыше 4 тысяч сайтов. С более чем 25 тысяч ресурсов противоправные сообщения были удалены.