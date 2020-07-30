Испытания российского экспериментального боевого робота "Маркер" начнутся в августе 2020 года. Тесты боевой машины будет проводить Фонд перспективных исследований совместно с Минобороны РФ.

Точный, быстрый, умный, бронированный. Такими эпитетами эксперты уже наградили боевого робота, который сейчас проходит обкатку на Магнитогорском испытательном полигоне.

Как рассказал ТАСС генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, в рамках проекта "Маркер" запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями минобороны.

По словам разработчиков, сейчас "Маркер" - это экспериментальная робототехническая платформа, где отрабатываются ключевые технологии наземной робототехники. Это - техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление. Робот вооружен пулеметом и гранатометами. Он может вести высокоточную стрельбу и уничтожать цели, которые представляют угрозу, и не причинять вреда человеку. На полигоне робота тренируют в стрельбе в том числе и по летающим тарелкам, и здесь "Маркер" дает фору даже профессиональным стрелкам.

Кроме того, на платформе установлены средства технической разведки, оптические и радиолокационные приборы.

Также планируется оснастить робота беспилотниками, которые могут проводить как разведку, так и уничтожение объектов противника. Пока "Маркером" можно управлять на дальности от двух до пяти километров, однако сейчас разработчики учат робот действовать на удалении от оператора на расстоянии до тысячи километров. Пока испытания "Маркера" проводятся на гусеничной платформе, однако вскоре робот может встать на колеса.