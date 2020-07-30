Исследование: РФ входит в число стран с самой низкой стоимостью интернета

По данным информационно-аналитического агентства Content Review, Россия входит в число стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета. Так, средняя стоимость 1 гигабайта в мире составляет 188,42 рубля, а в России - 31,56 рубля.

Исследователи отмечают, что рост средней стоимости 1 гигабайта в мире обусловлен запуском сетей 5G. Операторы либо вводят дополнительную наценку за подключение к 5G, либо повышают все тарифы. При этом снижение стоимости 1 гигабайта в России обусловлено запуском операторами тарифов с большим наполнением пакетов трафика, что, в свою очередь, обусловлено растущим потреблением услуг мобильного интернета абонентами.

Аналитики отмечают, что cредняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 3981,11 рубля, в России - 887,5 рубля (в прошлом году 3181 и 602,5 рубля соответственно). В первом полугодии от тарифов с безлимитным интернетом отказались операторы 9 стран, в оставшихся странах тарифы значительно выросли.

"Пандемия коронавируса и последовавший за ней режим самоизоляции сильно ударил не столько по доходам операторов, сколько по инфраструктуре и сетям, нагрузка на которые серьезно возросла, - рассказывает руководитель Content Review и автор исследования Сергей Половников. - Именно это послужило главной причиной отказа от безлимитных тарифов практически в каждой пятой стране мира. При этом следует отметить, что для абонентов с высоким потреблением и готовностью за это платить операторы в большинстве стран ввели пакетные тарифы с гигантским, но все же конкретно ограниченным количеством интернет-трафика".