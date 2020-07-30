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Названа дата премьеры фильма по роману Пелевина с участием Oxxxymiron

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    30.07.2020, 13:48
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: РИА Новости/ Фотослужба Generation P Фото: РИА Новости/ Фотослужба Generation P
Фото: РИА Новости/ Фотослужба Generation P

Российский режиссер Виктор Гинзбург сообщил в интервью "Москвич Mag", что премьера фильма по роману Виктора Пелевина Empire V состоится уже в начале 2021 года.

Фото: kinopoisk.ru
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Это социально-сатирическая история о молодом москвиче Романе Шторкине, превратившемся в вампира и ставшем начальником мира.

"Это очень московская история. Город в этом фильме - один из персонажей, через него раскрывается мир вампиров - элиты, скрывающейся среди нас. Я долго искал локации, отражающие вампирский дух, и заново открыл для себя гениального архитектора Шехтеля. Его русский модерн оказался совершенно вампирским. В особняке Морозовых в Подсосенском переулке с сохранившимися оригинальными интерьерами мы снимали целый месяц. Еще несколько "вампирских" мест обнаружилось на Рублевке. Я хотел снимать дом Ваала (Виктор Вержбицкий) в замке Мейендорф, построенном в конце XIX века в Барвихе в духе королевского французского шато, но сейчас там какой-то санаторий управделами президента и попасть туда для съемок оказалось невозможно",- поделился режиссер.

Во впечатляющий список съемочных локаций также вошли журфак МГУ, набережная Тараса Шевченко, бывшая больница Академии наук, располагавшаяся в советское время в замке усадьбы Успенская, Люблинский литейно-механический завод, "Аптекарский огород", Малая Бронная, Патриаршие пруды, Третьяковский проезд, ЦУМ, ГУМ, Трехгорная мануфактура и бывшее здание Центральных бань.

Фото: Предоставлено каналом "Россия 1"
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В ролях: Вера Алентова, Oxxxymiron (Митра), Павел Табаков, Владимир Долинский, Андрей Смирнов, Тая Радченко.

Изначально дата премьеры назначалась на ноябрь 2018 года, но впоследствии несколько раз переносилась.

Ранее Гинзбург снял экранизацию романа Виктора Пелевина "Generation П".

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