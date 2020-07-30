Постановление губернатора Пензенской области от 30 июля 2020 года № 151 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 29.07.2020 № 58-00-05/8-6118-2020, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 31.07.2020 включительно" заменить словами "по 13.08.2020 включительно", слово "зрелищных," исключить;

1.1.2. подпункт 3.3 признать утратившим силу;

1.1.3. в абзаце третьем подпункта 3.10 слова "по 31.07.2020 включительно" заменить словами "по 13.08.2020 включительно";

1.1.4. в подпункте 10.6.1 слова "по 31.07.2020 включительно" заменить словами "по 13.08.2020 включительно".

1.2. В пункте 25:

1.2.1. абзац седьмой подпункта 25.2.1 изложить в следующей редакции:

"Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям при осуществлении работы бань, саун руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изложенными в письме от 19.05.2020 № 02/9795-2020-24.";

1.2.2. дополнить подпунктом 25.3.5 следующего содержания:

"25.3.5. возобновить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии очного присутствия граждан до 50% от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия, при одновременном соблюдении условий методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

1.3. Пункт 27 после слов "с 26.07.2020 по 31.07.2020" дополнить словами "включительно, с 01.08.2020 по 13.08.2020".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







