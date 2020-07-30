Подвинься, Abrams: как российские танки завоевали Ближний Восток

Дешевле купить, чем починить

Во второй половине XX века арабские государства были крупнейшими импортерами советского оружия. Они получали его десятилетиями - иногда даже бесплатно. После распада СССР и серии американских вторжений Ближний Восток переключился на оружие американское. Но ненадолго.

Например, в Ираке после свержения и казни Саддама Хуссейна прежнюю армию разогнали и создали новую - под руководством американских инструкторов. Уходя, войска США оставили ей полторы сотни боевых машин: БТР M113, броневики HMMWV, танки Abrams. Преподносилось это как "жест доброй воли", но за подарок Ираку пришлось заплатить 2,1 миллиарда долларов, пишет "Армейский стандарт". Денег у страны не было, отдавали нефтью.

Вскоре новая иракская армия продемонстрировала свою небоеспособность в стычках с боевиками "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) - их ряды пополнили многие офицеры саддамовской армии. Американские "подарки" достались террористам. Ирак снова вернулся к закупкам российской техники - в первую очередь танков Т-90. К тому же чинить американские Abrams (боевики вывели из строя порядка 60 машин) оказалось дороже, чем купить в России новые.

Выбор на Т-90 пал еще и потому, что эти машины очень хорошо показали себя в Сирии. Они были задействованы при прорыве блокады под Алеппо зимой 2016 года. Иракцы заказали ту же версию танка, что и сирийцы - с бортовыми противокумулятивными экранами. А следом купили и БМП-3.

Русская Африка

Обладателем крупнейшего на африканском континенте парка Т-90 является Алжир. С 2006 года эта страна купила в общей сложности 508 танков, предпочтя версию машины, созданную для Индии. Она оборудована кондиционером, доработанными датчиками лазерного облучения, с 2016 года на алжирские танки устанавливается комплекс оптико-электронного подавления "Штора".

Сообщения о том, что российскую бронетехнику закажет и Египет, появлялись давно, но детали соглашения стали известны лишь сейчас. Каир и Москва подписали контракт на поставку 500 танков Т-90МС "Прорыв", сообщил министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир. В стране будет развернута лицензионная сборка бронетехники - как это произошло в Индии.

Египтяне выжидали не зря - они заказали новейшую версию Т-90 с эффективной, высокоавтоматизированной системой управления огнем "Калина", многорежимными прицелами командира и наводчика. Максимальная дальность стрельбы кумулятивными и бронебойными боеприпасами составляет 4 километра, осколочно-фугасными - 10. Танк оснащен вспомогательной силовой установкой, что позволяет существенно экономить топливо в пустыне и в разы снижает заметность Т-90 в ИК-диапазоне.

Примечательно, что с 1992 года в Египте развернута лицензионная сборка американских танков M1A1 Abrams. Правда, существует она чисто номинально - для обогащения местных кадров техническим опытом. M1A1 египетской сборки стоит больше, чем привезенный из США. Американская техника очень дорога в обслуживании, тяжела, неповоротлива и ненадежна - это показала партизанская война в Йемене. Зачастую саудовские танкисты бросали Abrams даже после незначительных повреждений - из-за отсутствия тяжелых тягачей.

А известный своей надежностью Т-90 можно перевозить на обычном трале, и стоит он вчетверо дешевле Abrams.