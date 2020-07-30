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30.07.2020,  
16:33
Текст:  Алексей Брусилов

Полет Ми-25 над сирийским городом сняли на видео из кабины

Ударные вертолеты Ми-25 сирийских военно-воздушных сил по-прежнему выполняют различные боевые задачи. В обнародованном видео показан взлет "летающего танка" и его полет над жилыми кварталами одного из населенных пунктов страны.

Съемки велись из передней кабины летчика-оператора, который заведует различным вооружением, в том числе ракетами 9М17П комплекса "Фаланга-ПВ".

В настоящее время это оружие уже не считается современным, но в полуавтоматическом режиме способно поражать различные цели (главная специализация - танки, БМП, БТР) на расстоянии 4 500 метров.

Вертолет, являющейся экспортной версией Ми-24Д, имеет многоствольный пулемет ЯкБ-12.7 с рекордной скорострельностью, доходящей до 4 500 выстрелов в минуту.

Экипаж может применять неуправляемые снаряды типа С-5, число которых достигает 128 штук, а также авиационные бомбы весом 250 и 500 кг.

Фото: Darkone / wikimedia.org
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Максимальная взлетная масса "двадцать пятого" составляет 1150 кг. Предельная скорость полета - 320 км/ч, крейсерская - до 270 км/ч.

Эти вертолеты зарекомендовали себя как эффективные надежные машины, не раз выручавшие пилотов в самых экстремальных ситуациях. По разным оценкам, в настоящее время в строю остается еще около трех десятков таких "вертушек".

Кроме них, ВВС САР эксплуатируют и более современные Ми-24П с 30-мм пушками. В феврале текущего года сообщалось, что один из таких бортов выдержал попадание 57-мм снаряда и благополучно вернулся после выполнения задания.

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