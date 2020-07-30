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30 июля 2020 г.

Постановление губернатора Приморского края от 29 июля 2020 года № 107-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 22 мая 2020 года № 66-пг, от 28 мая 2020 года № 74-пг, от 29 июня 2020 года № 93-пг) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:

заменить в абзаце первом слова "до 31 июля 2020 года" словами "до 31 августа 2020 года включительно";

в подпункте 1.3:

заменить в абзаце первом слова "в агентство международного сотрудничества Приморского края (далее - агентство) по форме согласно приложению к настоящему постановлению на следующие адреса электронной почты: в целях проезда через многосторонний автомобильный пункт пропуска (далее - МАЛИ) "Пограничный" - pogr@primorsky.ru, в целях проезда через МАПЛ "Краскино" - krask@primorsky.ru, в целях проезда через двухсторонний автомобильный пункт пропуска (далее - ДАПП) "Полтавка" polt@primorsky.ru" словами "по форме согласно приложению к настоящему постановлению в системе "Портал пропусков" по адресу:

http://listcovid.primorsky.ru/.";

исключить абзац второй;

заменить в абзаце третьем слова "регистрируется агентством" словом "регистрируется", слова "утверждается агентством" словами "утверждается агентством международного сотрудничества Приморского края (далее - агентство)";

1.2. Заменить в пункте 4 постановления слова "Мельникову О.А." словами "Златкину А.В.";

1.3. Дополнить постановление новым пунктом 5 следующего содержания:

"5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечить мониторинг пересечения постов дорожно-патрульной службы грузовыми транспортными средствами, указанными в информации о транспортных средствах, определенных к прибытию на территорию, прилегающую к пункту пропуска через государственную границу Российской Федерации, на соответствующую дату.";

1.4. Считать пункт 5 пунктом 6;

1.5. Изложить пункт 12 приложения к постановлению в следующей редакции:

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



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