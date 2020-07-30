Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело

Специальный прокурор Швейцарии возбудил уголовное дело против главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, информирует Independent.

Прокурора назначили для рассмотрения дел между Инфантино и швейцарским генеральным прокурором Майклом Лауберов, подавшим в отставку на прошлой неделе. Суд пришел к выводу, что Лаубер скрыл встречу с Инфантино и солгал своим наблюдателям, в то время как его команда расследовала обвинения в коррупции, связанные с ФИФА.

Напомним, в 2016 году из-за расследования пост президента ФИФА покинул Зепп Блаттер. Тогда дело было связано с коррупцией в организации.