Видео: танки отстрелялись управляемыми ракетами в Ленобласти

В Ленинградской области танкисты общевойсковой армии Западного военного округа поразили управляемыми ракетами бронетехнику условного противника. Учения показали на видео.

Военнослужащие использовали управляемые ракеты танков Т-72Б3. Они вели огонь из орудий боевых машин с места и в движении. Уничтожили статичные и подвижные мишени, которые имитировали бронетехнику, а также воздушные объекты из крупнокалиберных пулеметов "Корд", сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Огонь вели 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами. Максимальная дальность - более трех километров. Учения проходили не только в дневное время, но и ночью с использованием современных прицелов "Сосна-У" и танковых приборов ночного видения.

Танки Т-72Б3 оборудованы комплексом управляемого вооружения "Рефлекс-М". Ведение эффективной стрельбы из гладкоствольных орудий семейства 2А46М обеспечивается высокой помехозащищенностью системы управления ракетой, рациональной конструкцией выстрела раздельного заряжания и самой управляемой ракеты.