Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.07.2020,  
12:27
Текст:  Светлана Цыганкова

Видео: танки отстрелялись управляемыми ракетами в Ленобласти

В Ленинградской области танкисты общевойсковой армии Западного военного округа поразили управляемыми ракетами бронетехнику условного противника. Учения показали на видео.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Найден способ повысить ударную мощь российских танков

Военнослужащие использовали управляемые ракеты танков Т-72Б3. Они вели огонь из орудий боевых машин с места и в движении. Уничтожили статичные и подвижные мишени, которые имитировали бронетехнику, а также воздушные объекты из крупнокалиберных пулеметов "Корд", сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Огонь вели 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами. Максимальная дальность - более трех километров. Учения проходили не только в дневное время, но и ночью с использованием современных прицелов "Сосна-У" и танковых приборов ночного видения.

Танки Т-72Б3 оборудованы комплексом управляемого вооружения "Рефлекс-М". Ведение эффективной стрельбы из гладкоствольных орудий семейства 2А46М обеспечивается высокой помехозащищенностью системы управления ракетой, рациональной конструкцией выстрела раздельного заряжания и самой управляемой ракеты.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: CeeGee / wikimedia.org
Тяжелый и дорогой: почему Пакистану не подошел турецкий танк Altay 29.07.2020
Перевозку самолета в самолете показали на видео 29.07.2020
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео 28.07.2020
танки
После парада: экипажи Т-90М опробовали свои боевые машины на полигоне 29.07.2020
Фото: Т-62 сравнили с английскими танками Chieftain и Challenger I 28.07.2020
бронетехника
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае 27.07.2020
Столкновение трех БТР в центре Минска сняли на видео 27.07.2020