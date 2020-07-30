"Россети Кубань" отремонтировали в крае и Адыгее более 950 км ЛЭП

Специалисты Краснодарского филиала компании "Россети Кубань" провели ремонт и подготовили к осенне-зимнему периоду более 950 километров ЛЭП различного класса напряжения. На ремонт линий электропередачи в Краснодаре, Динском, Северском, Горячеключевском районах Кубани, а также Теучежском и Тахтамукайском районах Адыгеи компания направила около 70 миллионов рублей.

В настоящий момент энергетиками Краснодарских электросетей выполнено 80 процентов от запланированного ремонтной программой объема технических мероприятий на линиях электропередачи. Отремонтированные ЛЭП являются важным звеном в системе электроснабжения социально значимых объектов и бытовых потребителей, проживающих на территории города Краснодара, пяти районов Краснодарского края и Республики Адыгея.

В рамках ремонтной программы 2020 года специалисты заменили на ЛЭП более восьми тысяч изоляторов и 34 километра грозозащитного троса. Грозотрос используется для предохранения высоковольтных воздушных линий электропередачи от прямых ударов молнии, угрожающих надежности электроснабжения потребителей. Кроме того, энергетики расчистили 78 гектаров охранной зоны воздушных ЛЭП от кустарниковой и древесной растительности для предотвращения нарушений в работе электросетей в результате падения веток.

Все работы по обслуживанию и ремонту ЛЭП проводятся сотрудниками Краснодарских электросетей в соответствии с утвержденным на 2020 год планом. Графики ремонтных работ составляются на основе ежегодного анализа технического состояния объектов, выполненного с учетом результатов технического освидетельствования и диагностики, а также особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет.

Своевременный ремонт энергооборудования и нормативное состояние трасс линий электропередачи - это важные компоненты подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению пиковых нагрузок.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"