Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.07.2020,  
10:16
Текст:  Светлана Цыганкова

"Римон 20": советские истребители сразились с израильскими 50 лет назад

30 июля 1970 года началась операция "Римон 20" - кодовое название воздушного боя ВВС Израиля против советских летчиков-истребителей, размещенных в Египте. Она прошла в ходе так называемой "войны на истощение". Против МиГ-21 в бой вышли израильские истребители F-4 Phantom и Mirage III. В результате были сбиты четыре или, по другим данным, пять советских истребителей. Погибли три летчика. А Египет и Израиль заключили перемирие.
Фото: Roberta F./wikimedia.org Фото: Roberta F./wikimedia.org
Фото: Roberta F./wikimedia.org
Фото: В. Куняев / РИА Новости
Дело чести: самолет-разведчик США был сбит над СССР 67 лет назад

Предпосылкой данной операции стали продолжившиеся боевые действия после формально завершившейся Шестидневной войны. С марта 1969 года по август 1970-го они стали ожесточеннее и получили название "войны на истощение".

Израиль демонстрировал свое превосходство в небе. Поэтому президент Гамаль Абдель Насер обратился к властям Советского Союза за поддержкой. И сюда прибыл 135-й истребительный авиационный полк. Он располагался на авиабазах Ком-Аушим и Бени-Суэф. Патрулирование советских летчиков вынудило израильскую авиацию ограничить свои рейды.

Неоднократные встречи советских и израильских летчиков в небе завершались мирным образом. К июню 1970 года советские летчики имели уже более ста вылетов, но без боев.

В конце июля командование израильских ВВС решило спровоцировать советскую авиацию на столкновение. По разработанному плану четверка истребителей должна была заманить МиГ-21 в засаду, где их атакует группа из восьми истребителей - по четыре Dassault Mirage III и F-4 Phantom II.

30 июля операцию начали. Израильские самолеты летели парами, так близко, что на радарах отображались только две машины. На перехват поднялись МиГ-21.

И тут капитан Николай Юрченко увидел не два, а четыре истребителя. Об этом он и доложил на командный пункт. Ему дали приказ на уничтожение. Но летчики не услышали этой команды, израильтяне радиопомехами забили советскую линию связи. Советских летчиков окружили восемь истребителей. Израильские самолеты нанесли ракетный удар.

Фото: wikipedia.org
Как прошло боевое крещение воздушного авианосца в 1941 году

Бой длился шесть минут. Советские ВВС потеряли несколько самолетов, по некоторым данным, трое летчиков погибли. Это капитаны Владимир Журавлев, Николай Юрченко и Евгений Яковлев. Они были посмертно награждены Орденом Красного Знамени и египетской "Звездой воинской доблести". Что касается израильских самолетов, то один истребитель подбили, но он смог дотянуть до аэродрома.

7 августа Египет и Израиль заключили перемирие. Некоторые израильские эксперты считают, что его заключение напрямую связано с поражением советской авиации в воздушном бою.

Военные из Советского Союза оставались в Египте вплоть до 1972 года.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
истребители
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Пентагон обеспокоила растущая мощь российских и китайских систем ПВО 29.07.2020
Перевозку самолета в самолете показали на видео 29.07.2020
F-35 получит ведомых-камикадзе 27.07.2020
история
Десять на одного: как русский гарнизон отстоял крепость Баязет 10.07.2020
NI высоко оценил легендарный СКС 22.06.2020
Израиль
Напалмом по "Свободе": зачем Израиль атаковал разведсудно США в 1967 году 08.06.2020
Обмен "подарками": как израильские танки оказались на параде в Каире 06.05.2020