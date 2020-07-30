"Римон 20": советские истребители сразились с израильскими 50 лет назад

30 июля 1970 года началась операция "Римон 20" - кодовое название воздушного боя ВВС Израиля против советских летчиков-истребителей, размещенных в Египте. Она прошла в ходе так называемой "войны на истощение". Против МиГ-21 в бой вышли израильские истребители F-4 Phantom и Mirage III. В результате были сбиты четыре или, по другим данным, пять советских истребителей. Погибли три летчика. А Египет и Израиль заключили перемирие.

Предпосылкой данной операции стали продолжившиеся боевые действия после формально завершившейся Шестидневной войны. С марта 1969 года по август 1970-го они стали ожесточеннее и получили название "войны на истощение".

Израиль демонстрировал свое превосходство в небе. Поэтому президент Гамаль Абдель Насер обратился к властям Советского Союза за поддержкой. И сюда прибыл 135-й истребительный авиационный полк. Он располагался на авиабазах Ком-Аушим и Бени-Суэф. Патрулирование советских летчиков вынудило израильскую авиацию ограничить свои рейды.

Неоднократные встречи советских и израильских летчиков в небе завершались мирным образом. К июню 1970 года советские летчики имели уже более ста вылетов, но без боев.

В конце июля командование израильских ВВС решило спровоцировать советскую авиацию на столкновение. По разработанному плану четверка истребителей должна была заманить МиГ-21 в засаду, где их атакует группа из восьми истребителей - по четыре Dassault Mirage III и F-4 Phantom II.

30 июля операцию начали. Израильские самолеты летели парами, так близко, что на радарах отображались только две машины. На перехват поднялись МиГ-21.

И тут капитан Николай Юрченко увидел не два, а четыре истребителя. Об этом он и доложил на командный пункт. Ему дали приказ на уничтожение. Но летчики не услышали этой команды, израильтяне радиопомехами забили советскую линию связи. Советских летчиков окружили восемь истребителей. Израильские самолеты нанесли ракетный удар.

Бой длился шесть минут. Советские ВВС потеряли несколько самолетов, по некоторым данным, трое летчиков погибли. Это капитаны Владимир Журавлев, Николай Юрченко и Евгений Яковлев. Они были посмертно награждены Орденом Красного Знамени и египетской "Звездой воинской доблести". Что касается израильских самолетов, то один истребитель подбили, но он смог дотянуть до аэродрома.

7 августа Египет и Израиль заключили перемирие. Некоторые израильские эксперты считают, что его заключение напрямую связано с поражением советской авиации в воздушном бою.

Военные из Советского Союза оставались в Египте вплоть до 1972 года.