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30.07.2020,  
14:11
Текст:  Алексей Моисеев

Танки-тракторы: курды устанавливают башни от БМП-1 на сельхозтехнику

В ходе многолетнего конфликта в Сирии вовлеченные в него стороны достаточно часто пускают в бой различные самоделки. Например, курдские вооруженные формирования на шасси гусеничных тракторов наладили производство самодельных танков.

Впервые такие машины были замечены лет пять назад. Своим внешним видом они очень напоминают технику времен Первой мировой войны.

У них круговое бронирование и защита ходовой части. На крыше установлена круглая вращающаяся башня с крупнокалиберным пулеметом ДШК. "Фирменным" отличием стало наличие в передней части некого подобия тарана, который должен обеспечить лучшее разрушение стен строений и заборов.

Позже появились более крупные варианты, в которых предусматривалось размещение пехотного десанта. Для их посадки в бортах прорезали откидывающиеся двери.

Огневую мощь усилили двумя спаренными 14,5-мм КПВТ, также в правой части корпуса появился еще один 12,7-мм пулемет.

Фото: CeeGee / wikimedia.org
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Наиболее похожим на настоящий "танк" стал образец, на который взгромоздили башню от боевой машины пехоты БМП-1, вооруженной 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" и 7,62-мм ПКТ.

Надо отметить, что это боевое отделение очень популярно у военных самодельщиков, оно было замечено на большом количестве колесной и гусеничной техники.

Рядом с водителем, но уже с левой стороны, появилась бойница с 12,7-мм пулеметом W85 китайского производства. Недостатком можно считать отсутствие какой-либо брони на элементах ходовой части.

Военные эксперты очень скептически относятся к таким поделкам. Они считают, что в бою такой "танк" просуществует недолго. Также отмечается, что бульдозеры лучше бы подошли для таких целей, так как их отвалы не только облегчили бы преодоление завалов, баррикад и др., но и обеспечивали дополнительную защиту.

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