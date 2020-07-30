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30.07.2020,  
10:53
Текст:  Яна Шамаева

Видео: ветеран американской "Дельты" высоко оценил "Сайгу-12"

Известный оружейный эксперт, бывший сержант американского спецподразделения "Дельта" Ларри Викерс протестировал самозарядное ружье "Сайга-12" исполнение 340. Видео опубликовали на официальном канале концерна "Калашников".

Фото: Калашников / youtube.com
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Перед тем как приступить к стрельбе, технический консультант Владимир Онокой немного рассказал Викерсу о "Сайге-12":

- Ранние версии этой модели вы видели в одной из предыдущих поездок в Россию много лет назад. Предохранитель тот же, что и на SR-1, кнопочный. Рычаг сброса магазина находится на левой стороне. Если подумать, это схоже с эргономикой пистолета, рычаг в том же месте, где на пистолете обычно находится кнопка сброса магазина. На крышке ствольной коробки установлена планка Пикатинни. Имеется очень известный дуальный тормоз-компенсатор, его называют "ДТК Ильина". Так что вы увидите, что это отличное устройство, и оно очень эффективно снижает отдачу.

В ответ Ларри Викерс сказал, что будет стрелять с правого плеча, а после стрельбы заявил:

- Круто! Импульс отдачи неплох для 12 калибра. Компенсатор, конечно, очень сильно влияет. Я стрелял из таких ружей без ДТК, разница громадная. Органы управления отличные, особенно для правшей. Наличие затворной задержки, конструкция рычага сброса магазина - все это имеет большое значение. И перезарядки получаются очень быстрые. И, конечно же, талантливый, выдающийся человек разработал этот ДТК, - высказал свое мнение о Сайге-12 Ларри Викерс.

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