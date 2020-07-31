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31 июля 2020 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 31 июля 2020 года № 101 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- подпункт 2.1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1. Приостановить:

- проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий (за исключением проведения избирательными объединениями съездов (конференций, собраний) по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) в депутаты, проведения мероприятий, посвященных празднованию 12 июля 2020 года Дня Прохоровского поля - Третьего ратного поля России, в соответствии с законом Белгородской области от 30 апреля 2020 года № 462 "О праздничном дне Белгородской области", посвященных празднованию дня муниципального района, городского округа, города в муниципальных образованиях Белгородской области, культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на открытом воздухе, с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19));

- деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов);

- деятельность кальянных.";

- подпункт 2,7 пункта 2 постановления дополнить шестым абзацем следующего содержания:

"Организация физкультурных и спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня в рамках реализации единых календарных планов, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне", осуществляется без привлечения зрителей с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

- абзацы шестой и седьмой подпункта 2.7 пункта 2 постановления считать абзацами седьмым и восьмым соответственно;

- подпункт 2.7 пункта 2 постановления дополнить девятым абзацем следующего содержания:

"Деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, аттракционов, досуговых заведений, предоставляющих услуги по организации и проведению активного отдыха и развлечений, в том числе культурно-массовых и зрелищных мероприятий, осуществляется с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

- пункт 8 постановления дополнить подпунктом 8.7 следующего содержания:

"8.7. Обеспечить организацию проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации на территории Белгородской области, за исключением граждан в возрасте 65 лет и старше, в соответствии с Временными методическими рекомендациями по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 6 июля 2020 года.";

- подпункт 11.1 пункта 11 постановления изложить в следующей редакции:

"11.1. Функционирование образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, и соблюдением численности детей в них не более 50 процентов от нормативов наполняемости.";

- подпункт 11.4 пункта 11 постановления исключить;

- подпункт 12.2 пункта 12 постановления дополнить шестым абзацем следующего содержания:

"- возможность проведения вступительных испытаний, рассмотрения апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих на обучение с работниками организации по месту приема документов, проведения вступительных испытаний,";

- пункт 13 постановления дополнить подпунктом 13.6 следующего содержания:

"13.6. Рассмотреть возможность проведения вступительных испытаний, рассмотрения апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих на обучение с работниками организации по месту приема документов, проведения вступительных испытаний.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 3 августа 2020 года.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко



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