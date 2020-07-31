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31 июля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8222)

Дополнение в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

Опубликован 31 июля 2020 г.

23. Dragon Springs Buddhist Inc. ("Буддистское сообщество "Родники дракона") (США) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 718-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.07.2020);

24. Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) ("Врачи против насильственного извлечения органов") (США) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 719-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.07.2020);

25. The European Falun Dafa Association ("Европейская ассоциация "Фалунь Дафа") (Великобритания) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 720-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.07.2020);

26. Friends of Falun Gong Inc. ("Друзья Фалуньгун") (США) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 721-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 7.07.2020);

27. Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP) ("Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов "Фалуньгун") (США) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 722-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.07.2020);

28. Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China ("Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае") (США) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 723-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.07.2020);

29. World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG) ("Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун") (США) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 724-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.07.2020).

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