Дополнение в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

23. Dragon Springs Buddhist Inc. ("Буддистское сообщество "Родники дракона") (США) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 718-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.07.2020);

24. Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) ("Врачи против насильственного извлечения органов") (США) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 719-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.07.2020);

25. The European Falun Dafa Association ("Европейская ассоциация "Фалунь Дафа") (Великобритания) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 720-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.07.2020);

26. Friends of Falun Gong Inc. ("Друзья Фалуньгун") (США) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 721-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 7.07.2020);

27. Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP) ("Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов "Фалуньгун") (США) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 722-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.07.2020);

28. Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China ("Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае") (США) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 723-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.07.2020);

29. World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG) ("Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун") (США) (распоряжение Минюста России от 21.07.2020 N 724-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.07.2020).

