Постановление правительства Республики Ингушетия от 24 июля 2020 года № 93 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Ингушетия на II квартал 2020 года"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Ингушетия от 19 июля 1998 г. № 8-РЗ "О прожиточном минимуме в Республике Ингушетия" Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Ингушетия за II квартал 2020 года в среднем на душу населения в размере 10 571 руб., для трудоспособного населения - 10 601 руб., пенсионеров - 8 282 руб., детей - 11 015 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия В.В.Сластенин







