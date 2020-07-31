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31 июля 2020 г.

Постановление правительства Республики Ингушетия от 24 июля 2020 года № 93 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Ингушетия на II квартал 2020 года"

Дата подписания 24 июля 2020 г.
Опубликован 31 июля 2020 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Ингушетия от 19 июля 1998 г. № 8-РЗ "О прожиточном минимуме в Республике Ингушетия" Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Ингушетия за II квартал 2020 года в среднем на душу населения в размере 10 571 руб., для трудоспособного населения - 10 601 руб., пенсионеров - 8 282 руб., детей - 11 015 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия В.В.Сластенин



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