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31 июля 2020 г.

Постановление правительства Иркутской области от 30 июля 2020 года № 625-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за II квартал 2020 года"

Дата подписания 30 июля 2020 г.
Опубликован 31 июля 2020 г.

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз "О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской области", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2020 года:

1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 12243 рубля, для трудоспособного населения - 13012 рублей, пенсионеров - 9881 рубль, детей - 12759 рублей;

2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения - 14913 рублей, для трудоспособного населения - 15975 рублей, пенсионеров - 12057 рублей, детей - 15590 рублей;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения - 11487 рублей, для трудоспособного населения - 12167 рублей, пенсионеров - 9259 рублей, детей - 11951 рубль.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Г Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев



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