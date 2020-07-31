Постановление правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020 года № 245 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия за II квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Республики Калмыкия от 25 апреля 2005 г. № 191-ФЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Калмыкия за II квартал 2020 года в расчете на душу населения 10 631 (десять тысяч шестьсот тридцать один) рублей, для трудоспособного населения - 11 083 (одиннадцать тысяч восемьдесят три) рубля, пенсионеров - 8 472 (восемь тысяч четыреста семьдесят два) рубля, детей - 10 926 (десять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей.

Председатель Правительства Республики Калмыкия Ю.Зайцев







