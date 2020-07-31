Постановление губернатора Курганской области от 29 июля 2020 года № 64 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обязать граждан:
1) иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
2) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах;
3) использовать санитарно-гигиеническую маску или респиратор, в том числе многоразового использования, при посещении мест приобретения товаров, услуг и нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов) (за исключением улиц), а также при совершении поездок в общественном транспорте;
4) использовать перчатки при совершении поездок в общественном транспорте.".
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.М.Шумков
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией