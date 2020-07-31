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31 июля 2020 г.

Постановление губернатора Курганской области от 29 июля 2020 года № 64 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 29 июля 2020 г.
Опубликован 31 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обязать граждан:

1) иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

2) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах;

3) использовать санитарно-гигиеническую маску или респиратор, в том числе многоразового использования, при посещении мест приобретения товаров, услуг и нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов) (за исключением улиц), а также при совершении поездок в общественном транспорте;

4) использовать перчатки при совершении поездок в общественном транспорте.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков



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