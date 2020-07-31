Постановление правительства Оренбургской области от 28 июля 2020 года № 632-пп "О величине прожиточного минимума в Оренбургской области за II квартал 2020 года"

В соответствии с Законами Оренбургской области от 19 марта 2001 года № 176/251-II-ОЗ "О прожиточном минимуме в Оренбургской области", от 7 мая 2013 года № 1458/410-V-O3 "О потребительской корзине в Оренбургской области", постановлением Правительства Оренбургской области от 4 июня 2013 года № 422-п "О расчете величины прожиточного минимума в Оренбургской области" и на основании представления министерства труда и занятости населения Оренбургской области Правительство Оренбургской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Оренбургской области за II квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 9 856 рублей;

для трудоспособного населения - 10 515 рублей;

для пенсионеров - 8 137 рублей;

для детей - 10 289 рублей.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор - председатель Правительства Д.В.Паслер







