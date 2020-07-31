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31.07.2020,  
09:34
Текст:  Антон Валагин

Появились фото облезлой британской подлодки

В Сети опубликованы фотографии атомной подлодки Королевских ВМС Великобритании Vengeance, возвращающейся с боевого дежурства на базу Клайд в Шотландии.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Бросается в глаза плачевное состояние защитного покрытия, поглощающего сигналы гидролокатора - оно изъедено коррозией, некоторые пластины отсутствуют, открывая ржавую сталь корпуса. Впрочем, это обычное состояние субмарины после дальнего похода независимо от ее государственной принадлежности.

Vengeance переводится как "Отмщение". Это четвертая и последняя АПЛ типа Vanguard, стоящая на вооружении Королевского флота. Она несет 16 баллистических ракет Trident II и предназначена для нанесения ответного ядерного удара.

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