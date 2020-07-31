Появились фото облезлой британской подлодки

АПЛ Vengeance ВМС Великобритании у базы Клайд. Фото: https://t.co/4hMyIIK49W pic.twitter.com/sJFIOlqYmP— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 31, 2020
В Сети опубликованы фотографии атомной подлодки Королевских ВМС Великобритании Vengeance, возвращающейся с боевого дежурства на базу Клайд в Шотландии.
Бросается в глаза плачевное состояние защитного покрытия, поглощающего сигналы гидролокатора - оно изъедено коррозией, некоторые пластины отсутствуют, открывая ржавую сталь корпуса. Впрочем, это обычное состояние субмарины после дальнего похода независимо от ее государственной принадлежности.
Vengeance переводится как "Отмщение". Это четвертая и последняя АПЛ типа Vanguard, стоящая на вооружении Королевского флота. Она несет 16 баллистических ракет Trident II и предназначена для нанесения ответного ядерного удара.