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31.07.2020,  
10:18
Текст:  Антон Валагин

Появилось первое фото серийного Су-57

Первое фото серийного истребителя пятого поколения Су-57 опубликовано в июньском номере газеты "Крылья Советов", издаваемой авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), где собирают самолет.

Речь в материале идет об отлаживании линии серийной сборки истребителя. Для этого цех № 45 модернизировали и даже слегка перестроили, освободив место в центре промзоны. Чтобы очистить площади под сборочную оснастку, демонтирован пресс, планируется перепланировка административно-бытовых помещений.

Фото: Пресс-служба главы Дербента
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- Новый самолет - сложный. Обшивка композитная, технологии новейшие, требования к качеству высочайшие. Но у нас в цехе персонал высококвалифицированный, почти все - с 5-м разрядом, сильная команда мастеров в самом энергичном возрасте. Цех небольшой - все на виду, плохо работать не получится, - рассказал заместитель начальника цеха по подготовке производства Виктор Пассар.

Помогает авиастроителям и опыт, полученный при отладке поточного выпуска Су-35. Тогда удалось сократить потери времени, оптимизировав и синхронизировав перемещения изделий. Цикл сборки планируется сократить и за счет введения дополнительных стапелей - их уже монтируют.

Напомним, в 2019 году Минобороны заключило контракт на строительство 76 истребителей Су-57 до 2028 года. Ими планируется вооружить три полка ВКС России.

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Фото: Darkone / wikimedia.org
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