АО "Транснефть - Западная Сибирь" обеспечивает бесперебойную работу производственных объектов в период повышенной пожарной опасности

Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь" ведет постоянный мониторинг пожарной безопасности объектов трубопроводного транспорта нефти в Тюменской области в условиях высокой температуры воздуха.

Усиленный контроль организован в связи с повышением уровня пожарной опасности в лесах на территории Тюменской области. С 24 июля по 13 августа 2020 года постановлением Правительства региона запрещены посещение лесных массивов, также остается в силе запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, проведение пожароопасных работ на территории ряда муниципальных образований области. В этот перечень входят Вагайский, Абатский, Сорокинский, Ишимский районы, по которым проходит трасса магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык - Омск.

В настоящее время на производственных объектах Ишимского районного нефтепроводного управления осуществляется повышенный контроль за пожароопасной обстановкой и ведется мониторинг возможных возгораний в пятикилометровых зонах объектов МН Усть-Балык - Омск. Осмотр линейной части осуществляется наземными группами ЛАЭС и с применением авиапатрулирования. Производится обновление минерализованных полос вокруг объектов линейной части и перекачивающих станций. Из числа работников НПС "Абатская", "Вознесенка-2", "Вагай" и ЛАЭС НПС "Бекишево" Ишимского РНУ сформированы группы по тушению лесных пожаров. Все сотрудники прошли специальное обучение, обеспечены боевой одеждой пожарных и средствами пожаротушения. Перекачивающие станции укомплектованы необходимой специальной пожарной техникой.

Превентивная работа по предупреждению возможных возгораний дает положительные результаты. За период с апреля по июль 2020 года в охранной зоне МН Усть - Балык - Омск было зафиксировано всего одно возгорание сухой травы, которое было в кратчайшие сроки ликвидировано.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"