АО "Транснефть - Западная Сибирь" обеспечивает бесперебойную работу производственных объектов в период повышенной пожарной опасности

Новости

В Карелии нашли останки погибшего в 1941 году испанца-добровольца 12:39
Первая смерть от коронавируса зафиксирована во Вьетнаме 12:31
В Москве закрыли еще один магазин за несоблюдение масочного режима 12:29
Локи изменится в новом сериале Marvel 12:28
Тизер: названа дата релиза компьютерной игры по "Острым козырькам" 12:13
Детский киножурнал "Хочу все знать" получит перезапуск 12:04
Россия запустила на МКС собственный интернет 11:55
Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за месяц в Москве - 0,28 11:49
Губернатор Ямала заболел коронавирусом 11:45
Вышел трейлер интерактивного мультфильма о Бэтмене 11:44
PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России 11:29
Против московского депутата Юлии Галяминой возбуждено уголовное дело 11:29
"Автодор" увеличил скидку на проезд по платным трассам по программе лояльности 11:27
Леонардо Ди Каприо экранизирует утопию Олдоса Хаксли "Остров" 11:20
В Оренбурге неизвестные избили битами главу комитета горадминистрации 11:07
Президент Беларуси поздравил с юбилеем Леонида Якубовича 11:07
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам 11:03
Создатель "Джона Уика" займется сериалом по игре Splinter Cell 10:56
Путин поручил разобраться с "поборами" за получение гражданства 10:50
Гособвинение запросило для экс-главы Удмуртии Соловьева 13 лет тюрьмы 10:46
Экземпляр Конституции РФ могут начать вручать вместе с первым паспортом 10:28
Московские выпускники получили медали "За особые успехи в обучении" 10:25
Пропавший в Бурятии Ан-2 будут искать беспилотники 10:15
Во Франции заявили об историческом падении национального ВВП 10:11
Новосибирскую выставку "Живы и веселы" покажут в Минске и Москве 10:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
31.07.2020 11:54

АО "Транснефть - Западная Сибирь" обеспечивает бесперебойную работу производственных объектов в период повышенной пожарной опасности

Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь" ведет постоянный мониторинг пожарной безопасности объектов трубопроводного транспорта нефти в Тюменской области в условиях высокой температуры воздуха.

Усиленный контроль организован в связи с повышением уровня пожарной опасности в лесах на территории Тюменской области. С 24 июля по 13 августа 2020 года постановлением Правительства региона запрещены посещение лесных массивов, также остается в силе запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, проведение пожароопасных работ на территории ряда муниципальных образований области. В этот перечень входят Вагайский, Абатский, Сорокинский, Ишимский районы, по которым проходит трасса магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык - Омск.

В настоящее время на производственных объектах Ишимского районного нефтепроводного управления осуществляется повышенный контроль за пожароопасной обстановкой и ведется мониторинг возможных возгораний в пятикилометровых зонах объектов МН Усть-Балык - Омск. Осмотр линейной части осуществляется наземными группами ЛАЭС и с применением авиапатрулирования. Производится обновление минерализованных полос вокруг объектов линейной части и перекачивающих станций. Из числа работников НПС "Абатская", "Вознесенка-2", "Вагай" и ЛАЭС НПС "Бекишево" Ишимского РНУ сформированы группы по тушению лесных пожаров. Все сотрудники прошли специальное обучение, обеспечены боевой одеждой пожарных и средствами пожаротушения. Перекачивающие станции укомплектованы необходимой специальной пожарной техникой.

Превентивная работа по предупреждению возможных возгораний дает положительные результаты. За период с апреля по июль 2020 года в охранной зоне МН Усть - Балык - Омск было зафиксировано всего одно возгорание сухой травы, которое было в кратчайшие сроки ликвидировано.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Алтайский край Барнаул СФО Кемеровская область Кемерово СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Республика Алтай Горно-Алтайск

Главное сегодня

Экземпляр Конституции РФ могут начать вручать вместе с первым паспортом
Губернатор Ямала заболел коронавирусом
Банки хотят получить право списывать средства со "спящих" счетов
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
Вильфанд рассказал о погоде в августе