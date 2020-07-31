Единственный в мире ракетный экраноплан "Лунь" прибыл в Дербент

Единственный в мире ракетный экраноплан "Лунь" доставлен в парк "Патриот" в Дербенте. Транспортировка уникального воздушного судна по Каспийскому морю заняла 14 часов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа, для транспортной операции Каспийская флотилия выделила три буксира и два катера сопровождения. Всего было задействовано 40 военнослужащих.

Затем уникальный экраноплан был доставлен на берег. Для подготовки территории потребовались земляные работы.

Напомним, что построенный в Нижнем Новгороде экраноплан совершил первый полет в 1985 году. В 1990 году машина была передана в опытно-боевую эксплуатацию. "Лунь" имел длину - 73,8 метров, размах крыла - 44 метра, взлетная масса - 380 тонн. Поэтому оказался хорошо различим на фотографиях, сделанных американскими спутниками из космоса. За исполинские размеры экраноплан получил неофициальное название "Каспийский монстр".

Главное оружие экраноплана - шесть противокорабельных сверхзвуковых ракет "Москит", каждая из которых способна повредить авианосец или ракетный крейсер противника.

Дальность полета ракетоносца составляла 2000 километров, а с дополнительным запасом - 4000 километров. Экраноплан мог совершать взлеты и посадки на воду при пятибалльном шторме с высотой волны два с половиной метра.