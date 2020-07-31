В Карелии нашли останки погибшего в 1941 году испанца-добровольца

Студенты-поисковики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого обнаружили в Карелии останки испанского бойца. Он был ленинградским добровольцем и воевал в 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.

Опознать его удалось по найденному смертному медальону. Это Суарес Грана Антонио, сообщил ТАСС командир отряда "Доброволец - Политех" Александр Новокшонов. В медальоне, помимо стандартного бланка, была и записка, написанная испанцем от руки, с адресом и данными.

Кстати, Мемориальный воинский комплекс 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения находится в районе карельской деревни Сяндеба. Здесь открыли памятные знаки в честь погибших испанцев. Их детьми эвакуировали в СССР во время гражданской войны 1936 -1939 годов в Испании.

Шестьдесят человек стали добровольцами 3-й Фрунзенской дивизии Ленинградской армии народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Они составили ядро разведывательной роты. В боях на Карельском фронте выжили только семеро.

Суарес Грана Антонио стал вторым испанцем, останки которого петербургские поисковики нашли в Олонецком районе Карелии.