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Риз Ахмед сыграет бывшего морского офицера в триллере "Вторжение"

Новости
    31.07.2020, 12:42
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британский актер Риз Ахмед примет участие в съемках триллера Amazon Studios под названием "Вторжение" (Invasion), сообщает Deadline. Также в фильме снимется Октавия Спенсер, лауреат кинопремии "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Прислуга" (The Help).

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters
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Ахмеду предстоит сыграть бывшего морского офицера, пытающегося спасти двух сыновей от "нечеловеческой угрозы". В силу обстоятельств непреодолимой силы, мальчикам придется пуститься в бега и пережить все то, от чего в нормальных обстоятельствах любой ребенок должен быть огражден. И еще неизвестно, удастся ли им в итоге спастись.

Режиссером и одним из сценаристов триллера станет Майкл Пирс, чья профессиональная карьера началась недавно, однако его портфолио уже на настоящий момент выглядит убедительно: он стал режиссером короткометражки "Ритуал" (The Rite), фильма "Зверь" (Beast), для которого он написал сценарий, а также принял участие в создании популярного детективного триллера "Гири/Хадзи" (Giri/Haji).

Что касается Ахмеда, он вскоре пополнит внушительный список британских актеров, которым выпала часть сыграть Гамлета.

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