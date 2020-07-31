Риз Ахмед сыграет бывшего морского офицера в триллере "Вторжение"

Британский актер Риз Ахмед примет участие в съемках триллера Amazon Studios под названием "Вторжение" (Invasion), сообщает Deadline. Также в фильме снимется Октавия Спенсер, лауреат кинопремии "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Прислуга" (The Help).

Ахмеду предстоит сыграть бывшего морского офицера, пытающегося спасти двух сыновей от "нечеловеческой угрозы". В силу обстоятельств непреодолимой силы, мальчикам придется пуститься в бега и пережить все то, от чего в нормальных обстоятельствах любой ребенок должен быть огражден. И еще неизвестно, удастся ли им в итоге спастись.

Режиссером и одним из сценаристов триллера станет Майкл Пирс, чья профессиональная карьера началась недавно, однако его портфолио уже на настоящий момент выглядит убедительно: он стал режиссером короткометражки "Ритуал" (The Rite), фильма "Зверь" (Beast), для которого он написал сценарий, а также принял участие в создании популярного детективного триллера "Гири/Хадзи" (Giri/Haji).

Что касается Ахмеда, он вскоре пополнит внушительный список британских актеров, которым выпала часть сыграть Гамлета.